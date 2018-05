Houston Rockets y Golden State Warriors buscan el paso a la final de la NBA

Houston Rockets y Golden State Warriors se enfrentan este lunes en el Toyota Center por el séptimo duelo de las finales de la Conferencia Oeste de la NBA.

La serie se encuentra igualada 3-3 por lo que todo se definirá en el encuentro de esta noche, de donde saldrá el rival de Cleveland Cavaliers en la gran final.

- Houston Rockets 58-47 Golden State Warriors. Tercer cuarto. (Parciales: 24-19; 30-24)

- La fenomenal asistencia de James Harden:

- El aplaudido doble de Gordon justo antes del descanso.

