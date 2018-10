Los Warriors celebraron con un triunfo la entrega del anillo de campeón

La combinación del base Stephen Curry y el alero Kevin Durant volvió a ser decisiva en la victoria de Golden State Warrrios por 108-100 ante Oklahoma City Thunder en su partido inaugural de la nueva temporada y celebraron con triunfo la entrega de los anillos de campeones de la NBA.

Curry brilló de manera especial en todas las facetas del juego a aportar 32 puntos, incluidos cinco triples, sumar nueve asistencias y capturar ocho rebotes.

Mientras que Durant, de nuevo se mostró demoledor contra su ex equipo, y logró 27 puntos, incluidos cuatro que anotó en los últimos 25 segundos del partido que aseguraron la victoria de los Warriors. Durant también tuvo protagonismo en el juego interior con ocho rebotes y asistencias.

Antes que diese comienzo el partido en el Oracle Arena, de Oakland, donde los Warriors jugarán la última temporada como su sede oficial, se trasladan al Chase Center de San Francisco en el 2019, el comisionado de la NBA, Adam Silver, entregó de nuevo a los jugadores y directivos del equipo los anillos de actuales campeones.

"Es un gran cambio para la organización. Lo sabemos, pero este lugar es especial, por lo que queremos asegurarnos de que sea una temporada especial", declaró el entrenador de los Warriors, Steve Kerr.

En tanto, en el partido que abrió la primera jornada, Boston Celtics mostró su cartel de favorito en el Este al vencer por 105-87 a Philadelphia 76ers.

