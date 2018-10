Luka Doncic fue el máximo anotador de Dallas Mavericks en victoria ante Philadelphia 76ers

El esloveno Luka Doncic fue el máximo anotador de Dallas Mavericks en la victoria sobre Philadelphia 76ers (115-112) en partido de pretemporada disputado en Shenzhen, China.

Doncic, que estuvo en cancha 26 minutos, consiguió 15 puntos (con tres triples), capturó cuatro rebotes y repartió cinco asistencias, aunque el máximo anotador del partido fue Joel Embiid, de los 76ers, con 29.

El puertorriqueño J.J. Barea fue el segundo máximo anotador de Dallas, mientras que Dwight Powell y Dennis Smith Jr. alcanzaron la decena.

Fue un encuentro marcado por el equilibrio con escasas ventajas para ambos equipos, que Dallas resolvió en el último minuto cometiendo menos errores que su rival, ante el que había perdido el pasado viernes (114-120).

