Phoenix Suns contrató al serbio Igor Kokoskov como nuevo entrenador

El entrenador asistente de Utah Jazz, el serbio estadounidense Igor Kokoskov fue nombrado nuevo entrenador de Phoenix Suns después que ambas partes llegaron a un acuerdo para firmar contrato por tres años.

Kokoskov, de 46 años, que se encuentra en Houston con su actual equipo de los Jazz de Utah, donde es asistente de Quinn Snyder, no quiso hacer ningún comentario sobre su acuerdo de dirigir a los Suns, que no será oficial hasta que no concluya la competición de los play-offs.

El nuevo entrenador de los Suns se convierte en el primero en la historia de la NBA, que va a dirigir a un equipo sin haber nacido en territorio estadounidense.

El próximo podría ser el italiano Ettore Messina, actual entrenador asistente de los Spurs de San Antonio, si al final llega a un acuerdo con Charlotte Hornets, propiedad de Michael Jordan.