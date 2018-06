Galo Lara tras caída que costó la clasificación: Nuestra preparación tiene que ser de mejor calidad

La selección chilena de baloncesto sub 18 se estrelló con el obstáculo de Costa Rica en el partido decisivo para clasificar a la Copa del Mundo 2019, en un marcador que pudo quedar resuelto a favor de la Roja de no ser por su inefectividad desde la línea de tiros libres, según relató el entrenador del combinado, Galo Lara.

"Fue muy dolosora la derrota porque estamos compitiendo de igual a igual con todos los equipos, con potencias mundiales como Puerto Rico", dijo el entrenador.

El resutlado final fue un 65-68 a favor de los centroamericanos, una cuenta que pudo verse abultada en el lado chileno de no ser por el opaco 48 por ciento de efectividad en tiros libres.

"No pudimos tener buenos porcentajes en la línea de los tiros libres, eso nos pasó la cuenta, fallamos 13 tiros de 25, lo que no es normal en nuestro equipo y también fue una de las cosas que no nos pueden pasar en este nivel", comentó el entrenador.

Si bien faltó poco para contar otra historia, Lara considera que la preparación será vital para pulir este tipo de errores, algo que se conseguirá compitiendo con equipos de igual o mayor nivel .

"Creo que nos faltó muy poco para haber logrado el triunfo. Ahora hay que seguir trabajando. Lamentablemente nos quedamos con el sabor amargo de no conseguir el objetivo que era clasificar al Mundial. Y sigo insistiendo, nuestra preparación tiene que ser de mejor calidad, donde podamos tener partidos de este nivel más seguido, que se cierren a último segundo como pasó ahora, creo que eso es lo que necesitamos buscar", sentenció.