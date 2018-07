Chile cayó con Rusia y cosechó su segunda derrota en el Mundial junior de balonmano femenino

La selección chilena de balonmano femenino cosechó su segunda caída en el Mundial junior que se disputa en Hungría luego de inclinarse por 19-32 ante Rusia, subcampeón vigente del torneo.

El equipo sudamericano, que perdió en el estreno ante Eslovenia (33-20), cedió en su segunda presentación por un marcador a destacar que, pese a lo abultado, demuestra un avance en la preparación para enfrentar el certamen.

La próxima actuación de Chile será el jueves 5 de julio ante China y luego se medirá a Corea del Sur, el viernes, para cerrar su participación frente a Islandia, el domingo.

Well done for @balonmanochile's 🇨🇱 Valentina Sepulveda. The South American nation are down 6:8 versus @rushandball 🇷🇺 in the 11th minute.#Hungary2018 #AnythingCanHappen pic.twitter.com/txmdrnkibk