Chile logró su primer triunfo en el Mundial Junior de Balonmano femenino

Foto: @balonmanochile

La selección chilena femenina junior de balonmano consiguió este jueves su primer triunfo en el Mundial de Hungría, tras imponerse por 27-23 a China.

Las "lobitas" ganaron el encuentro desarrollado en Debrecen, luego de remontar una desventaja 12-17 con la que terminaron el primer tiempo.

Las nacionales lograron así la primera victoria del balonmano de damas en una fase de grupos mundialista.

Chile, que integra el Grupo B del certamen, venía de perder ante Eslovenia (20-33) y Rusia (19-32). Su próximo compromiso será este viernes contra Corea del Sur.

La posiciones son lideradas por Rusia con seis puntos, seguida por Corea del Sur con cinco, Islandia con tres, Eslovenia, Chile con dos y China con cero.

Chile win their first two points in the competition playing their third match against China! 🇨🇳 23:27 🇨🇱#Hungary2018 #anythingcanhappen #CHNCHI pic.twitter.com/LA9UWrYONq