Revancha entre Saúl "Canelo" Alvarez y Gennady Golovkin ya tiene fecha

El segundo combate entre el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin se disputará el 15 de septiembre en Las Vegas, confirmó este miércoles el estadounidense Oscar de la Hoya, ex campeón del mundo y actual promotor de boxeo.

De la Hoya, fundador y presidente de la empresa Golden Boy Promotions, informó mediante la red social Twitter el cierre del pleito.

"Feliz de informar que sí tenemos pelea el 15 de septiembre", escribió De la Hoya.

I’m happy to inform that we have a fight September 15!!!! #CaneloGGG2

Feliz De informar que si tenemos pelea Septiembre 15!!! #CaneloGGG2 pic.twitter.com/gI3QmR0eXe