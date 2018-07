Presidente de la UCI pide respetar la seguridad de Chris Froome durante el Tour

El presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI), el francés David Lappartient, hizo un llamado a los espectadores del Tour de Francia para garantizar la seguridad del británico Chris Froome, cuya exculpación en el caso de un presunto dopaje ha suscitado reacciones encontradas.

"Me ha preocupado mucho ver que algunos aficionados en Twitter y en las redes sociales instaban a la pelea durante el Tour. Eso es totalmente inaceptable. Tienen que respetar la decisión de cerrar el caso", dijo en un vídeo publicado en su cuenta de esa red social.

Lappartient destacó que su misión como presidente de la UCI implica también proteger a los corredores: "Froome no tiene más derecho que los otros, pero tampoco menos. Debemos respetarlos a todos, y estoy seguro de que tendremos un Tour de Francia maravilloso".

La UCI archivó este lunes el caso del presunto positivo de Froome en la pasada Vuelta a España. Esta decisión se basó, a su vez, en un informe de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) que concluía que las muestras del corredor no constituyeron un resultado adverso.

El Tour de Francia había vetado al británico a la espera de tener esas conclusiones, y este lunes anunció que acepta su participación en esta edición, que comienza el 7 de julio.

Lappartient sostuvo que aunque su decisión estaba prevista para después del verano, se aceleró tras recibir todas las explicaciones de Froome el pasado 4 de junio y de la AMA el día 28.

El presidente de la UCI admitió que para la gente puede ser difícil entender que su organismo lucha contra el dopaje y al mismo tiempo da por cerrado el caso, pero subrayó que debe respetar el dictamen de la AMA.

"No me gusta que la gente critique a la UCI. No es justo, porque realmente estamos peleando contra el dopaje y pueden contar con nosotros para tener un deporte limpio", concluyó el francés, para quien la reacción de algunos aficionados ha sido "demasiado extrema".