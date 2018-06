Se cumplieron tres años del dedo de Gonzalo Jara a Edinson Cavani

Era el 24 de junio de 2015 y en el país se vivía una fiesta. Chile era anfitrión de la Copa América y tras clasificar como puntero del Grupo A, sobre Bolivia, Ecuador y México, debía afrontar un reto mayor en los cuartos de final, enfrentándose a Uruguay, selección con mayor cantidad de copas en la historia del certamen.

El paso a una histórica semifinal dependía del buen juego mostrado por los nacionales, dirigidos en ese entonces por Jorge Sampaoli, ante los "orientales", que no contaban con su estrella Luis Suárez, pero si con el mismo rigor táctico enseñado por el estratega Oscar Tabárez, con Edinson Cavani como gran referente.

El pitazo inicial, efectuado por el brasileño Sandro Ricci, dio paso a un cotejo cerrado, con un cuadro "charrúa" que hizo válida su famosa "garra" para complicar a los locales, quienes a pesar de controlar las acciones, tenían dificultades para definir en el arco de Fernando Muslera.

El incidente que marcó el compromiso

En el complemento, corría el minuto 62, el encuentro seguía en tablas y los chilenos no encontraban el camino ante los uruguayos que se acercaban de poco.

Gonzalo Jara, de gran rendimiento durante el torneo, comenzó a tener una discusión con Cavani, terminando su encontrón con el zaguero chileno en el suelo y con el delantero de PSG viendo su segunda amonestación, lo que le valió para salir expulsado en medio de la agitación entre ambos elencos.

Las cámaras, durante el entrevero, captaron que Jara le tocó con uno de sus dedos el trasero al jugador uruguayo, quien respondió con una cachetada sobre el defensor. El chileno, en primera instancia, se molestó de la agresión, y después se tiró al piso.

De ahí en adelante el ánimo del compromiso se tensionó, con una descontrolada reacción por parte de Cavani y sus compañeros, discutiendo con el brasileño Ricchi por la amonestación que lo obligó a salir de la cancha, dejando con uno menos a Uruguay, y que dejó a Jara solo con una tarjeta amarilla.

Con la ventaja numérica en el césped del Estadio Nacional, la Roja aumentó su nivel ofensivo, consiguiendo el anhelado gol del triunfo a los 81 minutos, tras una brillante habilitación de Jorge Valdivia a Mauricio Isla, quien definió con remate rasante para el paso a semifinales.

Las reacciones en el mundo del fútbol y las redes sociales: el dedo de "dios"

Tras el encuentro, las reacciones por la acción de Gonzalo Jara no se hicieron esperar. "Viveza", "picardía" y "astucia", entre otros calificativos positivos se emplearon para defender al chileno en las redes sociales, mientras que la falta al Fair Play, mala intención y "ordinariez" fueron los recursos para cuestionar al jugador.

La organización, tras revisar la polémica del compromiso, optó por sancionar a Jara, quien no pudo disputar los duelos de semifinales ante Perú y la histórica final en la que se venció a Argentina en la tanda de penales.

Las redes sociales, por su parte, emplearon su ingenio para ironizar con la situación, creando y recordando, incluso hasta estos días de la Copa América Centenario, memes que hacen referencia al "dedo de Jara".

Sampaoli, posterior al título conseguido ante Argentina en la final, agregó que "no compartía" el gesto de Jara, aunque si recalcó que " está sujeta también a provocaciones constantes. En la misma jugada hay una provocación de un jugador uruguayo y después Cavani le muestra a Jara como diciéndole 'no tenés ninguna estrella en el pecho"

Jara, que para ese entonces militaba en el Mainz en la liga alemana, fue duramente por su equipo. Christian Heidel, director deportivo, sentenció que "no podemos tolerar lo que hizo". Cuando regresó a Europa, no fue considerado en la titularidad y no tuvo continuidad durante el certamen, lo que provocó, a comienzo de 2016, que volviese al país y fichase por Universidad de Chile.

En agosto de 2015, Jara reconoció que su actuar fue "un error", ya que por culpa de ello no pudo jugar en la final. Finalmente, en noviembre pasado, el ex Huachipato dio por zanjada la polémica, en la previa del duelo por las Clasificatorias a Rusia 2018, en donde volvió a encontrarse con Cavani, enterrando todo tipo de animosidad.

La agresión de Gonzalo Jara a Edison Cavani será recordada por los fanáticos de la misma forma como quedó en la memoria ese primer título internacional de Chile, o como también son recordados otros incidentes, como el "maracanazo" y el gesto de Patricio Yañez, que posteriormente fue bautizado con su nombre.