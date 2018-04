Nicolás Jarry y el match con Argentina: Es la serie más emocionante de mi carrera

Nicolás Jarry, número uno del tenis chileno, se refirió este miércoles con mucho entusiasmo en San Juan a la serie de Copa Davis contra Argentina, que se disputará este viernes y sábado por la ronda final del Grupo 1 de la Zona Americana.

"Estoy contento de estar en una serie más. Es la serie más emocionante de mi carrera hasta ahora, es un poco más difícil el tema emocional que contra Canadá", expresó.

Jarry también tuvo palabras para la cancha de arcilla del Estadio "Aldo Cantoni", destacando lo rápido que fue construida.

"Es increíble que la cancha la hayan hecho en dos semanas. Está bastante buena, hay un lado que necesita un poquito más de trabajo, pero seguramente la van a dejar en condiciones perfectas para el partido", señaló.

El actual 64° del mundo fue consultado por el momento en que llega a la serie la segunda raqueta nacional, Christian Garín (217°), ante lo cual se refirió también a sus otros compañeros.

"Christian llega en un muy buen momento, viene ganando muy buenos partidos este año, viene de hacer una semifinal hace una semana, así que la confianza está. Estamos todos con confianza, (Tomás) Barrios viene también de hacer varias finales y Hans (Podlipnik) está siempre ahí, metido, está en uno de los mejores ránkings de su vida", manifestó.

Como ha sido habitual con los protagonistas de esta serie, a Jarry también se le tocó el tema de lo ocurrido en 2000 en Santiago, con los sillazos, y cómo está el ambiente en San Juan para el match.

"Yo tenía cinco años, la verdad no me acuerdo de nada. Los primeros videos que vi fue en la serie que le ganamos a Ecuador en que sabíamos que nos íbamos a enfrentar con Argentina. Yo creo que no va a pasar nada, se han portado increíble, somos amigos fuera de la cancha entre los equipos, por lo que vamos a estar tranquilos dentro y el público espero que también se porte bien. Cuando llegamos al hotel había carteles enormes diciendo que somos rivales, no enemigos; es increíble como están manejando ese tema acá", sostuvo.

Este miércoles el equipo nacional entrenó nuevamente en doble jornada. Este jueves se realizará el sorteo del orden de los partidos para el primer día de la serie.