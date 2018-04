Prensa argentina reaccionó ante "mensajes repudiables" de Marcelo Ríos

Los principales medios de Argentina reaccionaron luego de los "repudiables" mensajes que publicó el ex número uno del mundo Marcelo Ríos a modo de arenga de cara a la serie de Copa Davis en que Chile visita desde este viernes a los trasandinos.

"Les deseo lo mejor al equipo de Copa Davis y nos toca romperle el culo ahora en tenis", escribió el zurdo en su cuenta de Twitter, lo que generó diversos artículos de la prensa al otro lado de la cordillera.

"Si bien no estará presente en San Juan, Ríos calentó la previa con mensajes poco felices desde su cuenta de Twitter", señaló Clarín, medio que agregó que "lo curioso es que este repudiable accionar del Chino Ríos llega después de que el capitán del equipo chileno de Copa Davis, Nicolás Massú, pidiera calma en la previa para no generar violencia con los argentinos".

Por su parte Infobae tituló "El incalificable mensaje del 'Chino' Ríos", escribiendo que "su alto perfil controversial volvió a irrumpir en la escena durante las últimas horas, con un mensaje de 'aliento' a los tenistas chilenos".

En Olé, en tanto, también apuntaron al tuiteo en el que trató de "viejito" al mítico Guillermo Vilas.

Primero postularon que "el ex N° 1 del mundo, no bien terminó el sorteo, publicó un tuit subido de tono: "A pesar de no poder estar ahí, que me muero de ganas, les deseo lo mejor al equipo de Copa Davis y nos toca romperle el culo ahora en tenis. Vamos equipo, suerte".

Luego, Olé señaló que "aunque no se pueda creer, trató de 'viejito' a Vilas, ganador de cuatro Grand Slam (Ríos es el único N° 1 que nunca obtuvo uno), histórico jugador, respetado en todo el mundo".