Así quedarían las llaves de octavos con el sistema antiguo de Copa Libertadores

Colo Colo logró el paso a los octavos de final de la Copa Libertadores luego de igualar 0-0 en su visita a Atlético Nacional, lo que le permitió sumar 8 puntos y quedar segundo en el Grupo B del torneo.

A su rival en la ronda de los 16 mejores lo conocerá el 4 de junio, cuando se realice el sorteo implementado por la Conmebol para definir los cruces.

En el caso de que se mantuviera el sistema antiguo del campeonato, Colo Colo hubiese debido enfrentarse a Palmeiras, el elenco que logró el mayor puntaje en la ronda grupal.

- Revisa cómo hubiesen sido los emparejamientos si se mantenía dicho sistema:

- Colo Colo vs. Palmeiras

- Estudiantes de La Plata vs. Gremio

- Boca Juniors vs. Libertad

- Independiente vs. River Plate

- Atlético Tucumán vs. Cruzeiro

- Flamengo vs. Santos

- Racing vs. Corinthians

- Cerro Porteño vs. Atlético Nacional