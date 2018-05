Héctor Tapia confirmó que Julio Barroso está en condiciones de jugar crucial partido con Bolívar

El entrenador de Colo Colo, Héctor Tapia, ratificó que el zaguero Julio Barroso está considerado para el partido del martes ante Bolívar, en el cual necesitan la victoria para seguir con vida en Copa Libertadores.

El defensor se perdió por un desgarro los compromisos ante Everton y Deportes Iquique, pero ya volvió a realizar sus trabajos por lo que puede jugar en el choque con el equipo paceño.

"Julio empezó a entrenar normal hace algunos días, pasó las pruebas físicas para tener un entrenamiento normal. Hoy -lunes- hizo una práctica normal con la exigencia parecida a un partido en sí, y está en condiciones para ser considerado", informó Tapia.

Al hablar sobre el encuentro el DT del "Cacique" manifestó que "lo primero en que pensamos es en ganar. La diferencia me da lo mismo, solo pienso en ganar. Vamos partido a partido queriendo ganar todo. Así lo hemos hecho desde que nos tocó asumir. Mi mensaje va por creer lo que mis jugadores me demuestran y no tengo duda que vamos a ganar".

"Hemos trabajado todos los escenarios que se nos puedan presentar durante el partido. Esperamos hacer un buen partido y quedarnos con el triunfo. Sabemos que será un partido de mucha inteligencia que se puede definir en detalles. Esperamos que la gente así lo entienda y nos apoye porque saldremos a ganar", complementó.

Colo Colo recibe el martes a Bolívar en el Estadio Monumental, con la misión de sumar de a tres puntos para superar a la "Academia" en la tabla de posiciones del Grupo B, que lidera Atlético Nacional con 9 unidades.