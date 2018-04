Jaime Valdés es la gran duda de Colo Colo para duelo ante Delfín

El volante Jaime Valdés es la gran duda de Pablo Guede de cara al duelo por Copa Libertadores de este jueves ante Delfín, a disputarse desde las 19:30 horas (22:30 GMT) en el Estadio Monumental.

"No lo sé, lo voy a esperar hasta mañana (jueves). Entrenó ayer (martes) con nosotros, y hoy también entrenó bien y mañana decidiré si juega o no", comentó Guede respecto al estado del ex jugador de Bari.

En caso de no estar Valdés, su reemplazante será César Pinares, quien tendrá su esperado debut en la Copa luego de perderse el partido ante Atlético Nacional (no había llegado su pase) y ante Bolívar (por lesión).

En defensa, Guede también planea modificaciones en relación al último duelo ante Universidad Católica. Es así como se espera el retorno de Julio Barroso para volver a una zaga con tres defensores, poblando nuevamente el mediocampo con cinco volantes.

Así, la más probable formación será con Agustín Orión; Matías Zaldivia, Juan Manuel Insaurralde, Julio Barroso; Oscar Opazo, Carlos Carmona, Claudio Baeza, Valdés o Pinares; Jorge Valdivia; Esteban Paredes y Octavio Rivero.