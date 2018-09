Jorge Valdivia: Ante Palmeiras es el partido más importante de Colo Colo en los últimos 21 años

El volante de Colo Colo Jorge Valdivia volvió a hablar acerca del cruce del "Cacique" con su ex equipo Palmeiras, por cuartos de final de la Copa Libertadores, apuntando a que se trata del partido más importante del elenco nacional en los últimos 21 años.

"Sin duda que este es el partido más importante para Colo Colo en los últimos 21 años. Cada uno de los miembros de este club saben la importancia que tiene este partido. Estamos felices de tener la oportunidad de vivir este momento. Venimos haciendo las cosas bien. Solo nos queda esperar el partido", señaló este viernes.

A propósito de esta consideración, Valdivia reclamó por el largo receso del fútbol local que los obligará a llegar casi sin ritmo al pleitocon el "verdao".

"Vamos a llegar al partido más importante para Colo Colo en los últimos 21 años sin ritmo de partido, no sé por qué el campeonato se para, en Sudamérica el fútbol no para, es bueno que el fútbol chileno aporte jugadores a la selección, los encargados de la ANFP tienen que manejar esas variantes, quizás no debiéramos parar todos los equipos", recomendó.

Luego, el futbolista reconoció que en estas instancias del torneo internacional "hay equipos que tienen mucha trayectoria", pero se proyecta "a llegar lo más lejos posible".

Sobre el uso del VAR en la Libertadores, el "Mago" sostuvo que "cuando a uno lo favorece está bien y cuando te perjudica está mal, pero eso es así en todas las cosas. Que esté o no, me da lo mismo. Estos partidos hay que afrontarlos de otra forma, con o sin VAR. Tenemos que tener más cuidado en algunas jugadas".

Para cerrar dijo acerca de la ausencia de Felipe Melo por expulsión que sin su presencia "Palmeiras no se resiente. Si sale uno, el equipo no lo siente. No voy a ser yo quién descubra la calidad de Felipe Melo pero, ¿si pierden calidad?, No. Se demuestra con que vienen peleando todos los torneos y con distintos jugadores".

Colo Colo jugará el jueves 20 de septiembre ante Palmeiras el duelo de ida, desde las 21:45 horas (00:45 GMT).