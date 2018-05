Matías Zaldivia: Sabemos que solo nos sirve ganar a Bolívar el martes

El defensor argentino de Colo Colo, Matías Zaldivia, se refirió este domingo la relevancia que tiene para los "albos" el compromiso de esta semana ante Bolívar, por la quinta fecha de la fase grupal de la Copa Libertadores 2018.

El "cacique" está obligado a sumar ante los altiplánicos, ya que una derrota los dejaría eliminados del certamen continental.

Al respecto, el zaguero trasandino aseguró que "sabemos que sólo sirve ganar y también que la diferencia de goles es importante. Será un partido muy duro, no nos tenemos que apurar. Tenemos que ser conscientes de que Bolívar va a hacer un planteamiento muy inteligente, a ellos el empate los deja más que bien".

En la misma línea, Zaldivia dijo que "Bolívar seguramente va a venir a hacer un planteamiento parecido al que hizo Iquique, que estuvo bastante replegado especialmente en el segundo tiempo y saliendo de contra. Nosotros tendremos que mover un poco más la pelota y tener mayor claridad de la mitad de cancha hacia adelante para generar esos espacios que ellos no nos van a dejar".

Sobre el hecho de que seguramente los bolivianos vendrán a buscar un resultado con un esquema defensivo, el central dijo que "nosotros a la altura fuimos con ese planteamiento, nos refugiamos atrás y buscamos salir de contra. Sabemos que se nos van a venir a meter atrás, pero ellos no son un equipo de principiantes, tienen jugadores muy buenos y si nosotros no estamos atentos lo podemos sufrir".

En relación a Jorge Valdivia, quien no estuvo ante Deportes Iquique el pasado viernes por precaución, el zaguero dijo que "el 'Mago' necesitaba estos días para entrenar de una manera distinta, para prepararse para el martes. Cuando no juega lo sentimos mucho, el viernes sentimos su ausencia. De mitad de cancha para adelante él encuentra espacios que otros no vemos, esa es la importancia que tiene dentro del equipo. Cada uno sabe como está físicamente, él necesitaba estos días y esperamos que para el martes esté al ciento por ciento".

Colo Colo enfrentará a Bolívar este martes a las 20:30 horas (00:30 GMT) en el Estadio Monumental por el Grupo B de la Copa Libertadores 2018.