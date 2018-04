Pablo Guede: Ante Delfín necesitaremos de mucha paciencia

El técnico de Colo Colo pidió a hinchas y jugadores mantener la calma si no se da el gol ante el cuadro ecuatoriano.

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, adelantó lo que será el duelo de este jueves ante Delfín, y pidió a los hinchas y a sus jugadores paciencia dado que, pese a la escasa historia del cuadro ecuatoriano en Copa Libertadores, será un partido complejo de resolver.

"Creo que será un partido en que necesitaremos mucha paciencia, todos. Sería bueno que partiendo por nosotros, la gente que llenará al estadio venga con paciencia y con la idea de que será un partido muy difícil. Es por ello que debemos mantenernos los 90 minutos metidos, porque no es fácil entrarles (a Delfín)", dijo Guede tras la práctica de este miércoles en el Estadio Monumental.

"Hay que avisarles a todos (los hinchas), y después, pase lo que pase, den su veredicto: Que nos aplaudan si ganamos y que nos puteen, si perdemos", añadió en conferencia de prensa.

Guede argumentó que Delfín, pese a ser un debutante, tiene una idea clara de juego y eso puede complicar al conjunto albo en el duelo a disputarse desde las 19:30 horas.

"No creo que sea así (fácil), por lo que yo vi, le hacen partidos a todos. Ante Bolívar pudieron ganar, y ante Atlético Nacional el partido se desdibuja con el penal y la expulsión porque antes de eso, Atlético no le podía entrar, y Delfín tuvo dos claras. Si acertaba el partido era otro. De que están en un peldaño por debajo es falso, porque saben muy bien a lo que juegan", comentó antes de llevar esa paciencia al campo de juego.

"Hay que tener paciencia a la hora de tener el balón, eso es importante. Debemos hacer rápido las transiciones de ataque a defensa, que seamos capaces de reconvertir nuestro ataque en una buena defensa, porque ellos atacan de manera muy rápida. Se defiende bien y atacan rápido, y ahí estará la clave del partido", sentenció.

Pese a la importancia de sumar, Guede cree que el duelo ante el cuadro de Manta no es decisivo.

"Si ganamos, tenemos cuatro; si empatamos, dos y si perdemos, uno, pero no es definitorio. Sabemos que tenemos que ganar, que estamos en casa, y no se nos pueden ir más puntos de casa. Es importante, pero no creo que sea definitorio, porque quedan nueve puntos en juego", explicó.