Pablo Guede: No nos salió nada, le pedimos perdón a los hinchas

El técnico de Colo Colo, Pablo Guede, se mostró bastante autocrítico con el desempeño del equipo tras la caída por 2-0 ante Delfín por Copa Libertadores.

El DT de los albos dijo que "tuvimos una actuación decepcionante porque no pudimos encontrar la forma (de superara a Delfín). En algunos momentos la encontramos pero no convertimos. Tuvimos en varios pasajes del partido la opción de anotar pero no la pudimos meter. La última que tuvo (Esteban) Paredes se fue por arriba, son segundos en los que a veces cae para tu lado y otras veces no. Pero no quiero poner excusas, debimos tener más poder ofensivo.

En la misma línea, el entrenador trasandino afirmó que "no creo que nos hayamos confiado para nada. La realidad es que no nos salió nada de lo que queríamos. Las que tuvimos no fuimos capaces de meterlas. No hicimos un buen partido. Hay que hacer el duelo rápido y prepararse para lo que viene".

Al ser consultado por los reclamos de los hinchas al final del encuentro, Guede indicó que "le doy gracias a los hinchas porque a pesar de todo terminaron cantando. Siento un dolor tremendo por no darles la alegría que se merecían. No jugamos lo bien que queríamos, no nos salió nada y les pedimos perdón".

Se le preguntó al estratega cuántas veces más tendrán que aguantar los fanáticos que el cuerpo técnico siga pidiendo perdón, a lo que respondió: "A mí no se me caen los anillos por pedir disculpas las veces que sea necesario", para después explicar que "intentamos abrir por las orillas, por el lado del "torta" (Oscar Opazo) para tener mas volumen de juego en la cancha, trabajamos muchísimo el tema de las paredes pero nos faltó esa pared que nos dejara mano a mano con el arquero. Lo intentamos pero no nos resultó".

Sobre los rivales, el técnico trasandino aseguró que "fallamos demasiado en la ejecución, buscamos los espacios pero no funcionó. Delfín se sintió muy cómodo con el partido que vino a hacer y nosotros no pudimos incomodarlos lo suficiente".

"La derrota no pasó por lo físico, pasó por la precisión en algunos momentos, como en el final del primer tiempo que no fuimos nada precisos. Y después con el gol de ellos se desvirtuó todo, empezamos a mejorar pero no la pudimos meter", concluyó