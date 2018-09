Cruzeiro repudió expulsión de Dedé y la calificó como la peor decisión en la historia del fútbol

Cruzeiro publicó una nota de repudio para criticar la expulsión que sufrió el zaguero Dedé en el duelo por cuartos de final de Copa Libertadores ante Boca Juniors, a la que en la institución calificaron como una de las peores decisiones en la historia del fútbol.

El zaguero brasileño chocó en un salto con el portero Esteban Andrada, quien terminó con su mandíbula rota, por lo cual tras consultar el VAR el juez paraguayo Eber Aquino decidió mostrarle roja al futbolista de la "Raposa".

"La directiva de Cruzeiro viene en público a repudiar de forma vehemente la expulsión absurda del zaguero Dedé", señala el comunicado del equipo brasileño.

"El club considera que el juez, en un acto deliberado, practicó una de las mayores, más lesivas y equivocadas decisiones tomadas en la historia del fútbol, pues considerando que consultó en el VAR, decidió flagrantemente lo contrario a lo que se vio en las imágenes", critica Cruzeiro.

Por ello, el elenco de Minas Gerais le pidió a la Conmebol que abra una investigación formal contra ese "atentado contra el fútbol brasileño", además de informar que también estudia las mejores opciones para que el organismo aplaque "tamaño prejuicio técnico" con la expulsión, "incluso buscando medidas judiciales por los autores de esta cobardía".

"La directiva de Cruzeiro informa aún que no dejará, sobre hipótesis alguna, de defender los intereses del club y su hinchada, hasta que las debidas providencias sean tomadas".

Boca Juniors venció 2-0 a Cruzeiro en la ida por cuartos de final jugada en La Bombonera.

Confira novamente a expulsão ABSURDA do zagueiro Dedé na partida contra o Boca Juniors, após decisão do juiz Eber Aquino.



As imagens são da TV Globo, em transmissão conduzida por @galvaobueno. pic.twitter.com/2ROZ2y0WPC