Defensor de Cruzeiro Dedé tras su expulsión ante Boca: La actitud del árbitro fue cobarde

El defensor de Cruzeiro Dedé mostró una gran indignación tras su polémica expulsión en el duelo de Copa Libertadores ante Boca Juniors, en el que tuvo un fuerte choque con el portero trasandino Esteban Andrada, situación ante la cual el juez paraguayo Eber Aquino decidió mostrarle tarjeta roja tras consultar al VAR.

El zaguero del elenco "Raposa" utilizó su cuenta de Twitter este jueves para dedicar el mensaje: "nunca he tenido la intención de golpear a un compañero de trabajo con un cabezazo, la actitud del árbitro fue cobarde conmigo y, principalmente, con Cruzeiro y con el fútbol".

"Jamais teria a intenção de atingir um companheiro de trabalho com uma cabeçada. A atitude dos árbitros foi covarde comigo e, principalmente, com o Cruzeiro e com o futebol.



Mesmo ja... https://t.co/AvfLy9Jcol — Dedé (@Dedevital) 20 de septiembre de 2018

Estas declaraciones se suman a las que emitió tras el partido ante la transmisión oficial, donde señaló que "estoy muy decepcionado y frustrado, fue un golpe fuerte, pero parte del juego. Quien me conoce sabe que no soy malicioso y lo que más me preocupa es que el árbitro, teniendo tantos recursos, me expulsó y dejó a nuestro equipo comprometido".

Uno que también se mostró indignado fue el capitán del equipo Giorgian de Arrascaeta, quien cuestionó en la misma red social la inclusión del Video Assistance Referee: "¿Para qué sirve el VAR?".

Para qué sirve el var???? — GiorgiandeArrascaeta (@GiorgiandeA) 20 de septiembre de 2018

Finalmente, el también equipo brasileño Santos, también solidarizó con el jugador y el equipo de Minas Gerais y mostró su descontento ante Conmebol, luego de que en la fase de octavos de final del certamen continental, el organismo le quitó tres puntos y le dio una desventaja de 0-3 ante Independiente, por la errónea inscripción de Carlos Sánchez.