Santos de Brasil se burló de Independiente por eliminación en Copa Libertadores

Independiente quedó eliminado de la Copa Libertadores tras sufrir un duro 3-1 ante River Plate en el Monumental y en Brasil, Santos publicó un polémico mensaje festejando el destino del "rojo" en el torneo continental.

"Llora", "es tu castigo", "voy a festejar" fue parte del mensaje, una canción, la utilizada por los paulistas para burlarse del conjunto de Avellaneda.

"Llora!

No voy a llamar

No voy a llamar

Llegó la hora

Me vas a pagar

Puede llorar!

Puede llorar!



Es tu castigo

Se peleo conmigo

Sin tener por qué

Yo voy a festejar

Voy a festejar

Tu sufrimiento

Tu penar"

(Voy a Festejar)



