Carlos Heller: Me siento humillado, espero tener las conversaciones que corresponden

El presidente de Azul Azul, Carlos Heller, se confesó "humillado" tras la caída 7-0 que sufrió Universidad de Chile en su visita a Cruzeiro, por Copa Libertadores, y dijo que tendrá "las conversaciones que corresponden" con el entrenador, Guillermo Hoyos.

"Estoy humillado, me siento humillado, triste, derrotado... doy la cara y pido perdón a los hinchas de la U, me siento súper mal", dijo tras el compromiso jugado en el Estadio Mineirao.

"Espero llegar al hotel a tener las conversaciones que corresponden", apuntó el dirigente, pues el entrenador de la U se quedó en dicho recinto a raíz de que estaba suspendido para el partido.

"Estoy destrozado, prefiero no hablar más hasta que tengamos alguna claridad. Me siento humillado, es lo peor que me ha pasado desde que soy hincha de la U", terminó.

Durante la presente jornada, Heller dijo que fuera cual fuera el resultado de esta noche, no definiría la permanencia del DT.