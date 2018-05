Mauricio Pinilla está prácticamente descartado para el partido con Racing Club

El delantero de Universidad de Chile Mauricio Pinilla está prácticamente descartado para el partido de este jueves ante Racing Club, por la Copa Libertadores.

El futbolista tiene una dolencia en el tobillo derecho, con inflamación, por lo que está más afuera que dentro del encuentro que se jugará en el Estadio "Presidente Perón" de Avellaneda y asoma Isaac Díaz como su más probable reemplazante.

A la vez el portero Johnny Herrera tampoco está confirmado para el encuentro por sus problemas lumbares, por lo que todo apunta a que sea Fernando De Paul quien ataje esta tarde.

El preparador de arqueros de la U, Gustavo Flores, sostuvo que "estamos esperando hasta último momento por el tema de la recuperación, está con una fuerte molestia, esperemos que esté en óptimas condiciones para el partido".

Consultado sobre la alineación del golero, Flores indicó que "no lo puedo asegurar porque no depende de mí. El dolor es constante y lo está privando de un movimiento fluido, por eso apuntamos a la parte médica por la recuperación y no está afirmativo ni descartado tampoco, se está esperando hasta último momento".

Con esta información sobre la mesa, la probable alineación de la U será con Fernando De Paul; Matías Rodríguez, Rafael Vaz, Alejandro Contreras, Jean Beausejour; Lorenzo Reyes, David Pizarro, Felipe Seymour; Angelo Araos, Nicolás Guerra e Isaac Díaz.

Los azules juegan ante la "Academia" desde las 19:15 horas (22:15 GMT) por la quinta fecha del Grupo E en la Copa Libertadores.