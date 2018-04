Mauricio Pinilla: Somos un equipo que inspira respeto, los rivales lo saben

El delantero de Universidad de Chile, Mauricio Pinilla, destacó el nivel del plantel de los azules tras el empate 1-1 de este martes ante Racing de Avellaneda, por la segunda fecha de la fase grupal de la Copa Libertadores.

Tras el compromiso, el atacante de los estudiantiles dijo que "somos un equipo que inspira respeto, los equipos que vienen para aca saben que no somos cualquier equipo y la calidad de jugadores que tenemos. Saben que no somos un equipo fácil".

En relación al encuentro con la "Academia", el ariete relató que "fue un partido difícil, jugamos ante un gran rival, seguramente uno de los candidatos a ganar la Copa. Nos vamos tranquilos por como se dio el partido".

"No nos vamos conformes, pero si tranquilos porque lo importante siempre es sumar. Sabemos que todos los partidos seran así porque este es el grupo de la muerte. Enfrentamos a un rival muy duro y a ratos logramos complicarlos bastante", precisó.

Por último, Pinilla afirmó que "me voy tranquilo pero no conforme porque pudimos haber ganado, pude haber hecho un gol, nos faltó algo. Vamos a ir mejorando y seguramente en los proximos partidos lograremos mejores resultados. Si no ganamos, no perdemos. Lo importante es seguir sumando y ganando puntos en el camino".