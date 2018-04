Pizarro: Enfrentamos a un favorito para ganar la Libertadores y no fuimos menos

El volante de Universidad de Chile, David Pizarro, destacó el desempeño del equipo tras el empate 1-1 ante Racing de Avellaneda por la Copa Libertadores, que según el mediocampista es uno de los favoritos para alzar el trofeo.

En conferencia del prensa tras el compromiso, el "enano de la Providencia" dijo que "para jugar este tipo de partidos pasa todo por la cabeza, la mentalidad para enfrentar a equipos como Racing de igual a igual sin el miedo a lo que significa un partido de copa. Sabemos que estamos en un grupo muy complicado, enfrentamos al que es para muchos uno de los favoritos para ganar la copa y no fuimos menos. Nosotros fuimos golpe a golpe y creo que la gente hoy se fue satisfecha más allá de que no hayamos ganado. El camino es largo, nosotros apuntamos a pasar la fase y hoy enfrntamos a un equipo muy duro".

En la misma línea, "Pek" afirmó que "se hizo lo posible para poder ganar el partido. Nos faltó ese 'cachito' de fortuna que a veces te hace desnivelar resultados. Este equipo está bien comprometido, con la cabeza bien puesta porque sabemos lo complicado que es el Campeonato Nacional y sobre todo el ámbito internacional".

Al ser consultado por el penal no cobrado a Isaac Díaz sobre el final del partido, Pizarro indicó que "me recordó mucho al penal que no le cobraron a Higuaín en la final del Mundial del 2014, porque a Isaac el portero lo atropella, la posición la ganó él. Pero más allá de eso, en líneas generales el arbitraje fue bastante bueno. Quedamos con un sabor amargo porque se hizo lo posible ante un equipo como Racing, pero quedarse con una situación amarga indica que algo positivo hicimos".