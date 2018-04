Yeferson Soteldo: No será fácil, pero queremos ganar para acercarnos a la clasificación

El mediocampista ofensivo Yeferson Soteldo analizó lo que será el duelo entre Cruzeiro y Universidad de Chile, por Copa Libertadores, y aseguró que buscarán hacer un partido inteligente para sumar un triunfo que les permita acercarse a la clasificación a los octavos de final del torneo continental.

"Sabemos que no será fácil, porque tienen todo a favor, son locales y tienen a su barra. Para nosotros lo del domingo ya pasó, son cosas que pasan en el fútbol y lo importante es que venimos varios jugadores descansados, sabiendo que es fundamental ganar para lo que queremos en Copa", dijo el venezolano en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

El caribeño indicó que han visto partidos de Cruzeiro y aseguró que mantendrán el esquema defensivo mostrado en el Estadio Nacional, por lo que deben jugar con inteligencia.

"No sé si harán eso (salir y dejar espacios), porque hemos escuchado siempre juegan como jugaron en Santiago. Nosotros aspiramos a hacer un partido muy inteligente, porque ganando estamos cerca de la otra fase. Ojalá puedan salir y los de arriba podamos aprovechar los espacios", comentó.

Tras eso, Soteldo tuvo palabras para su nivel, el cual mejora en los partidos de Copa.

"Son partidos distintos. Quizás los equipos me conocen poco, y por ahí pasa eso. Yo le doy valor a todos los partidos por igual, porque vivo el fútbol así y son partidos que te dan un plus más para jugar, porque es Copa, y sí, me he sentido mejor en Copa", indicó.

"Todavía no he jugado un partido como los que había jugado, pero sé que he ido mejorando y sé que cuando agarre mi nivel top, le daré una mano al equipo", añadió.