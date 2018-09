Alemania fue oficializado como el país organizador de la Eurocopa 2024

Este jueves se oficializó que Alemania será el país organizador de la Eurocopa 2024, nación que se impuso a Turquía en la decisión final y que tomará el relevo de la edición 2020, la cuál innovará en el torneo al desarrollarse en 12 ciudades distintas del Viejo Continente.

El certamen, que será el decimoséptimo que se desarrolle en la historia, tendrá 10 sedes a lo largo del país germano: Berlín, Colonia, Dortmund, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburgo, Leipzig, Stuttgart, Múnich y Düsseldorf, siendo esta última la única que no se repite del Mundial que organizó el país en 2006.

Además, será la segunda vez que los "teutones" organicen el certamen continental, luego de su experiencia en 1988. No obstante, ya han organizado dos mundiales masculinos, en 1974 y el mencionado de 2006, mientras que en 2011, también encabezaron la realización del Mundial Femenino.

El proyecto de los alemanes, que contó con el ex capitán de la selección Phillip Lahm como embajador, fue elegido en una votación secreta por los miembros ejecutivos de la UEFA, en la cual no participaron los dirigentes, ni de la federación ganador, ni de la asociación turca.

OFFICIAL: Germany will host UEFA #EURO2024 🇩🇪



More information to follow pic.twitter.com/L9GaMAWAjN