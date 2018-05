Arsenal firmó polémico acuerdo con Ruanda, uno de los países más pobres del mundo

Una insólita polémica se generó este martes en Inglaterra. Arsenal, uno de los clubes más ricos de la Premier League y del fútbol mundial, firmó un contrato para promover el turismo en Ruanda, que pagó 30 millones de libras por ese acuerdo, pese a ser uno de los países más pobres del mundo.

El ex equipo de Alexis Sánchez hará publicidad al país con un mensaje en la manga de la camiseta: "Visit Rwanda".

We’ll have a sleeve sponsor on our shirts from 2018/19 – we’re pleased to welcome our Official Tourism Partner, @visitrwanda_nowhttps://t.co/ruBw2nzLqR pic.twitter.com/wEOUeGsCNy