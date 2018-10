Camiseta argentina con meme de Homero Simpson causó sensación en Inglaterra

La reconocida tienda británica Classic Football Shirts sorprendió al poner a la venta una llamativa camiseta, procedente de la tercera división de Argentina, que causó sensación en el viejo continente.

¿El motivo? La elástica, utilizada por el arquero del club Ferro Carril Oeste, de la ciudad General Pico, tiene en su diseño un meme de Homero Simpson.

Con el color verde de fondo, la imagen en la camiseta se trata del meme en donde Homero se esconde entre los arbustos.

They are at it again. Ferro de General Pico, the club who brought us the Homer Simpson shirt, have now released an Itchy & Scratchy GK shirt.



Both coming to CFS soon... pic.twitter.com/N7uBMn401J