Coleccionista inglés llegó hasta Quillota para conseguir la firma del mundialista José Rojas

Un coleccionista inglés llegó hasta el entrenamiento de San Luis en Quillota para conseguir la firma del zaguero José Rojas, con el objetivo de incluirla en su registro de jugadores mundialistas.

El británico David Morris, radicado hace unos años en Alemania, recorre el mundo buscando autógrafos de futbolistas que hayan participado de alguna Copa del Mundo adulta masculina y por eso quiso dar con el defensor de la Roja en Brasil 2014, donde jugó algunos minutos en el alargue ante Brasil por octavos de final luego de la recordad lesión de Gary Medel.

El hecho fue dado a conocer por el club "canario" en redes sociales, que compartió imágenes del ex zaguero de Universidad de Chile junto a Morris en su cuenta de Twitter.

David Morris es un inglés, radicado en Alemania que colecciona firmas de jugadores mundialistas. Hoy llegó a nuestro complejo buscando a @pepe13rojas, lo recibimos with a english más o menos no more, pero cumplió con su objetivo. ¡Buen viaje, amigo! 💛🐥 pic.twitter.com/FoG849hdlG