Cristiano Ronaldo se defendió de acusaciones de violación: Quieren ser famosos

El delantero portugués Cristiano Ronaldo alzó la voz luego de que se reflotaran las acusaciones de presunta violación por parte de una ciudadana estadounidense cuando el jugador estuvo en Las Vegas en 2009.

Kathryn Mayorga aseguró en el diario alemán Der Spiegel que el ahora jugador de Juventus abusó de ella, no obstante, el jugador es tajante.

"No, no, no, no. Todo lo que se ha publicado es falso. Son noticias falsas", dijo el delantero en un diálogo con sus fanáticos en su cuenta personal de Instagram.

"Quieren promocionarse usando mi nombre. Es normal. Quieren ser famosos diciendo mi nombre, pero es parte de su trabajo. Soy un hombre feliz y todo está bien", añadió.