Cuauhtémoc Blanco agradeció apoyo tras excelente resultado en elecciones mexicanas

El ex futbolista mexicano, Cuauhtémoc Blanco, agradeció en redes sociales el gran apoyo recibido en las elecciones mexicanas, tras haber conseguido excelentes resultados en su postulación para ser gobernador del Estado de Morelos.

De acuerdo a los resultados preliminares, el otrora delantero "azteca" habría ganado los comicios y en las próximas horas se debería hacer oficial la información.

Según la cadena Televisa, Blanco tendría una tendencia del 44 por ciento hasta el 55 por ciento de los votos de Morelos.

Cuauhtémoc Blanco como ciudadano, ganó las elecciones de la mano de todos los que queremos un cambio para Morelos. No les voy a fallar. Hoy somos el equipo más fuerte y juntos no hay meta que no podamos conquistar. ¡Juntos hicimos historia! pic.twitter.com/1150HMPPqw