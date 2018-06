Dennis Rodman llegó a Singapur para apoyar reunión entre Donald Trump y Kim Jong Un

Dennis Rodman, ex estrella del baloncesto en la NBA, anunció en su cuenta de Twitter que arribó a Singapur para apoyar la histórica reunión que tendrá el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un.

"¡Llegué a Singapur por la histórica reunión! Espero que Donald Trump tenga un increíble éxito y que beneficie al mundo entero", declaró el ex jugador de Detroit Pistons y Chicago Bulls.

Según explicó, los gastos del viaje correrán a cargo de dos de sus empresas patrocinadoras, entre ellas una especializada en el negocio de las criptomonedas en la industria del cannabis.

Cabe destacar que Trump, el pasado jueves, fue consultado por las intenciones del "Gusano", como es conocido Rodman, y señaló que no estaba invitado.

La relación entre Rodman y Kim se remonta a enero de 2014, cuando el antiguo ala-pívot viajó a Pyongyang junto con otros exjugadores de la NBA para deleitar al líder norcoreano con un partido de baloncesto de exhibición con motivo de sus cumpleaños.

To all Americans and the rest of the world I’m honored to call @POTUS a friend. He’s one of the best negotiators of all time and I’m looking forward to him adding to his historic success at the Singapore Summit. #Peace #Love #MakeAmericaGreatAgain #MakeTheWorldGreatAgain pic.twitter.com/3t3VBMSGaL — Dennis Rodman (@dennisrodman) 8 de junio de 2018