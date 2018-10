Diego Maradona: En Argentina todos los que se inflan los bolsillos están llenos de cocaína

Diego Maradona disparó con todo contra quienes lo juzgan por su relación en el pasado con las drogas, especialmente de Argentina, a quienes los acusó de doble estándar.

En entrevista con Infobae, el "Pelusa" dijo que "yo no pienso que me juzgan por mi pasado, pero ¿sabes lo qué pasa?, en Argentina hay muchos caretas, muchos. Y todos esos que hoy se inflan los bolsillos de 'guita' (dinero) están llenos de cocaína también".

"No te creas que solamente consume el pibe que puede rascar la olla, no. En Argentina hay gente que toma y que toma de la buena. Yo lo sé porque yo he tomado con ellos", agregó.

El campeón del mundo en México 1986 igualmente se refirió a los conflictos con sus ex parejas, específicamente con Verónica Ojeda, para poder ver a sus hijo. "Estamos fuertes, me falta mi mamá y mi papá. Los recordamos con mis hermanas y vamos a seguir de la misma manera. Tratando de luchar contra Claudia, contra Ojeda y para tener a mis hijos conmigo porque quiero tener a Dieguito Fernando. Creo que no está en un lugar saludable", indicó.

Por último, Maradona afirmó cuánto tiempo más espera dirigir. "Quiero trabajar hasta que me den las rodillas. El día que no me den más, me voy", afirmó.