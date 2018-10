Ejemplar actitud de Messi y Suárez en un partido de sus hijos se volvió viral en redes sociales

"Si ellos no dan indicaciones a sus hijos, tú que no tienes ni puta idea tampoco lo hagas". Así expresó su sentir el usuario de Twitter Vicente Marcador al ver la tranquila actitud de Lionel Messi y Luis Suárez en un partido donde participaron sus hijos, para contrastar con la recurrente y negativa conducta de otros padres que cargan con presión a los menores.

La publicación de Calderón data del 13 de octubre y muestra una foto de ambas estrellas de FC Barcelona, que sin interferir en el juego, vieron por completo el trámite.

"Y si éstos no cuestionan al entrenador ni dan órdenes, tú tampoco lo hagas", sumó Marcador, quien también defendió a los árbitros de los constantes ataques de padres en las ligas menores.

"Apreciado padre de jugador Alevín (categorías menores) que te pasas todo el partido criticando a árbitros de 16 años... Cada vez que le gritas "cuánto te han pagado" piensa que le paguen lo que le paguen, nunca es lo suficiente para aguantar imbéciles como tú", dijo.

Revisa las virales publicaciónes de Marcador, que tuvieron como protagonistas a Messi y Suárez:

Saliendo de ver un partido de Alevines de mi hijo y llego a la siguiente conclusión. Apreciado padre, si ellos no dan indicaciones a sus hijos, tu que no tienes ni puta idea tampoco lo hagas. Tu hijo, como el mío, dudo que lleguen a jugar en tercera, pero yo sí que lo sé. Tu no. pic.twitter.com/VRPbVwekmC