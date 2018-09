El campeón del mundo más humilde: Kanté cenó y jugó FIFA con hinchas tras perder su tren

El volante francés de Chelsea, N'Golo Kanté, compartió con hinchas tras perder su tren a París luego de la victoria de su equipo por 4-1 ante Cardiff City por la quinta fecha de la Premier League.

El campeón del mundo con la selección gala conoció a un grupo de amigos en una mezquita, quienes lo invitaron a cenar y a jugar el videojuego FIFA, a lo que el mediocampista aceptó.

Después, los protagonistas compartieron imágenes del encuentroen redes sociales: "Ganador de la Copa del Mundo, dos veces ganador de la Premier, casualmente nos acompañó a ver MOTD (Match of the Day, programa deportivo de la BBC), después de visitar la mezquita local. La verdadera definición de 'ser humilde'. Vaya hombre", escribió uno de ellos en Twitter.

World Cup winner, former premier league player of the year, 2 time premiership winner casually joined us to watch MOTD after visiting a local mosque. True definition of being humble. What a man. pic.twitter.com/y14NanXKPn