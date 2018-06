El comentario en redes sociales de Gary Lineker que dejó mal parado a Jorge Sampaoli

El ex futbolista inglés, Gary Lineker, comentó la derrota de Argentina en redes sociales haciendo referencia a la influencia de Lionel Messi en las decisiones técnicas del equipo y dejó muy mal parado al entrenador de la "albiceleste", Jorge Sampaoli.

El ahora analista de la BBC escribió en su cuenta de Twitter que "Messi es el primer jugador en la historia de la Copa del Mundo en jugar de falso nueve y de falso entrenador en el mismo partido".

Messi is the first player in World Cup history to be a false nine and a false coach in the same game.