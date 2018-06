El fuerte reclamo de Daniela Chávez contra los dirigentes de O'Higgins

"Ricardo Abumohor no la cagues más", escribió la reconocida hincha celeste en Twitter.

O'Higgins quedó eliminado en la Copa Chile tras perder en los penales con Colchagua y la modelo Daniella Chávez, reconocida hincha de los celestes, manifestó toda su rabia contra los dirigentes del conjunto rancagüino:

"Ricardo Abumohor, por favor, no la cagues más, no pongas un DT de las inferiores! Hay tiempo para traer un DT con experiencia, con carácter y fútbol! O'Higgins no merece seguir a los tumbos. Fuera los malos que trajo Milito y otros cachos que trajo la familia Abumohor", fue su fuerte descargo tras conocerse el despido de Gabriel Milito.

Previamente, durante el desarrollo y final del compromiso con Colchagua, estuvo activa en redes criticando el momento del equipo:

O’Higgins despidió a Gabriel Milito 👏👏👏 esto debió pasar hace 6 meses!! Tarde de ponen los pantalones! Adiós Milito! — Daniella Chavez (@daniellachavezc) 21 de junio de 2018

Ricardo Abumohor te debes poner los pantalones ahora! la gente no se merece esta calidad de jugadores en O’Higgins, menos esta vergüenza de hoy! Fuera Milito de Rancagua.. no quiero mi gente en el estadio hasta que se vaya Milito y se lleve unos cuantos! — Daniella Chavez (@daniellachavezc) 21 de junio de 2018