Esposa de golfista agredió a su marido por malos resultados y fue detenida

Lucas Glover fue golpeado por su cónyuge luego de no superar el corte en prestigioso torneo.

El golfista estadounidense Lucas Glover, ganador del US Open 2009, fue agredido por su esposa tras no haber pasado el corte en The Players Championship, un certamen que forma parte del PGA Tour, algo que terminó con Krista Glover arrestada.

El viernes por la noche, en una casa alquilada por los Glovers durante el torneo que se disputó en Florida, la policía recibió un aviso de los vecinos por una fuerte discusión que mantenían Lucas y Krista luego de que el deportista de 38 años firmara una tarjeta de 78 golpes, viéndose imposibilitado de superar el corte.

"Cuando juego una mala ronda, Krista inicia una discusión conmigo y me dice que soy un perdedor y un cobarde, y que es mejor que gane o ella y los niños podrían dejarme y no volvería a ver a los niños nunca más", confesó el jugador horas más tarde, según Daily Mail.

Como los policías vieron que Lucas Glover y su madre de 62 años tenían varias heridas, decidieron arrestar a Krista, quien se resistió a ser detenida e intentó escapar una vez que estuvo dentro de la patrulla, aunque volvió a ser apresada.

El golfista, quien se consagró campeón del US Open en 2009, emitió un breve comunicado a través de las redes sociales: "El pasado 12 de mayo mi esposa y mi madre tuvieron una discusión por la que avisaron a la policía. Todos estamos bien. Aunque Krista haya sido acusada, confiamos en el que sistema judicial determine lo que ocurrió y Krista salga limpia de este asunto privado. Agradecemos respetar la privacidad mientras trabajamos en esta desafortunada situación", escribió.

Krista fue liberada al día siguiente tras un pago de 2.500 dólares. Se enfrentará a la Justicia el próximo 31 de mayo por cargos menores de violencia doméstica y resistencia al arresto.