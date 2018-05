Felipe Flores reveló cómo era José Pedro Fuenzalida en Colo Colo: "Preguntaba ¿qué es longi?"

A propósito de una entrevista a José Pedro Fuenzalida en la revista Caras Hombre, que lo llevó a ser Trending Topic en redes sociales, Felipe Flores recordó cómo era "el Chapa" cuando jugaba en Colo Colo y cómo lo molestaban.

Fue el mismo Fuenzalida quien dijo en la publicación que "había hecho toda mi vida en la UC y todo lo que está relacionado al club. Y me fui a uno distinto, con otro entorno, otra gente, un club muy popular y muy ganador. Llegué con un perfil muy bajo, pero al final me di cuenta de que es lo mismo en todos lados. Si bien me remarcaban que era cuico, pero siempre lo sentí en buena onda".

Pero Flores dio más detalles.

"Le decíamos el capitán pelolais", contó el delantero de Antofagasta en Las Últimas Noticias.

Según el jugador formado en los albos, a modo de broma, en el camarín siempre lo molestaban "porque era rubio y hablaba bien. Es que había hartos juveniles y el juvenil de Colo Colo era como de barrio, y siempre decía ¿qué es eso, qué dijo? Una vez le dijeron 'no seái longi'. Y él preguntaba '¿qué es longi?' Palabras así, jajaja".

"Hablabla con palabras correctas, como se tiene que hablar. En vez de 'oye, cachai' decía 'oye, me entiendes'. Aparte que es súper ordenado en sus cosas, terminaba de entrenar y ponía sus cosas en un colgador para que no se le arrugara y todos las poníamos en un ganchito", agregó.

La situación incluso les trajo ligeros problemas de comunicación, pues según Flores "cuando hablaba conmigo necesitaba subtítulos abajo".

No obstante, el delantero destacó que el actual jugador de Universidad Católica "era súper correcto, buena persona, llegaba primero a entrenar, se entregaba al máximo, por eso fue nuestro capitán, era seleccionado nacional".