Fernando Niembro: Messi debió dar la conferencia con los 23 nominados

El popular periodista deportivo argentino, Fernando Niembro, aseguró en una columna de opinión que debió haber sido Lionel Messi quien entregara el listado de los 23 nominados para la Copa del Mundo de la "albiceleste" y no su DT, Jorge Sampaoli.

En el texto publicado por Infobae, el otrora comentarista de Fox Sports dijo que "hace algún tiempo, Jorge Sampaoli dio una conferencia de prensa en la que afirmaba: 'No hay tiempo para incorporaciones nuevas'. A este grupo de jugadores con los que trabajaba, les dijo 'no va a ingresar más nadie, no hay tiempo'".

En la misma línea agregó que el casildense "un poco más tarde señaló: 'A (Javier) Mascherano lo convoqué para que sea central, terminó la etapa de número 5'. Y además aseguraba en ese mismo instante: 'Dybala, no dio la talla para la selección argentina'. Hoy, la lista se abrió. Están Armani, Ansaldi, Meza... Entre otros. Nuevos".

El periodista indicó que "de aquellos que no iban a entrar, hay algunos que sí entraron. Mascherano no es central, es considerado volante. Y hoy Dybala es el complemento ideal para Messi".

"Son contradicciones. Razonables, entendibles; si el tema es el fútbol. A veces decimos una cosa, en otros momentos decimos otras. ¿Saben cuál es la contradicción mayor que veo? Es que la conferencia la dio Sampaoli. Debió darla Messi: él es el técnico, él es el dueño, él es el que decide", apuntó Niembro.