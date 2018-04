Fue a ver el partido de su equipo, se emborrachó y al día siguiente era multimillonario

Paul Long no tenía muchas razones para celebrar. Había terminado hace un mes una relación de cinco años y no tenía dinero suficiente para comprar entradas para ver a su equipo de fútbol favorito: Leyton Orient, de la quinta división de Inglaterra. Pero todo cambió en una noche cuando se hizo multimillonario gracias a su pasión como hincha.

Luego de ver en un bar el partido en que Leyton Orient derrotó 3-0 a Woking FC, Long se sintió afortunado, por lo que se motivó a jugar unos números de la lotería mediante internet.

El hombre continuó en el bar con una eufórica celebración por el triunfo, y al día siguiente despertó con el correo electrónico de un amigo, quien le pedía revisar los números que había jugado.

Long se sorprendió al saber que su nombre figuraba como el único ganador del premio y más cuando supo de cuánto dinero se trataba: una suma equivalente a unos 7 mil millones de pesos chilenos.

Paul Long's story is a fantastic one and the Club were honoured to be there to support him as he celebrated his lottery win.



Everyone at the Club wishes him and his family every happiness for the future!#LOFC #OnlyOneOrient pic.twitter.com/v0MnJNB6qP