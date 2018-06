Gary Lineker reescribió su famosa frase para definir el fútbol tras la última hazaña de Alemania

El ex delantero inglés Gary Lineker se vio forzado este sábado a reescribir su conocida oración para descrbir el fútbol luego del triunfo de Alemania sobre Suecia en el Mundial de Rusia con un tanto en los segundos finales, en la que agregó de forma casi cómica que "al final los alemanes de alguna jodida forma ganan".

La primera vez que describió el juego también fue con motivo de un triunfo de los germanos, cuando se impusieron a Inglaterra por penales en las semifinales de Italia '90. En ese momento dijo: "El fútbol es un juego simple: 22 hombres corren detrás de un balón durante 90 minutos y, al final, los alemanes siempre ganan".

Sin embargo, ante la hazaña gestada Toni Kroos esta jornada con un tiro libre a los 95' que sentenció el duelo a favor de la "Mannschaft" por 2-1, "corrigió" el axioma:

"El fútbol es un juego simple. 22 hombres persiguen la pelota por 82 minutos y los alemanes se quedan con uno menos. Así que 21 hombres persiguen la pelota por 13 minutos y, en el final, los alemanes de alguna jodida forma ganan", compartió el ex jugador en redes sociales.

Football is a simple game, 22 men chase the ball for 82 minutes and the Germans get a player sent off so 21 men chase the ball for 13 minutes and at the end the Germans somehow fucking win.