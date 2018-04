Inglaterra va a salir campeón del mundo según un curioso dato

Quedan menos de dos meses para el Mundial de Rusia y los amantes del fútbol están haciendo sus apuestas y proyecciones. ¿Será el torneo de Messi, de Neymar, de Alemania o de Francia?

Nada de eso ocurrirá: según un curioso dato, el campeón del mundo será Inglaterra y el gol del triunfo lo anotará probablemente Raheem Sterling. Todo por la conjunción de astros y Pep Guardiola.

Un tuit, que está al final del tema, hace notar una curiosa coincidencia desde que el exitoso entrenador debutó en las bancas.

Resulta que en 2010, el equipo que conducía el catalán era Barcelona, que salió campeón de la liga española. Ese año, España se quedó con el título en Sudáfrica 2010 al ganarle a Holanda en el tiempo suplementario.

En 2014, Pep ganó la Bundesliga con Bayern Múnich y Alemania se quedó con el Mundial de Brasil al vencer a Argentina, también en el alargue, por la cuenta mínima y con el derrotado con muchas mas opciones de gol. Misterioso azar.

El tuiteo, eso sí, termina con una broma: "En 2018: Pep gana la Premier League (Manchester City)… e Inglaterra será eliminada del Mundial con 'probables' derrotas ante Túnez y Panamá".

Otro dato más anecdótico lo da un comentarista: en 2010 el gol del título lo anotó Iniesta (entrenado por Pep) y en 2014 lo hizo Mario Gotze (también de Pep). En 2018 convertirá…". Por eso mencionábamos a Sterling, que juega en Manchester City.

¿Se dará?

Los tuiteos:

🇪🇸 2010: Pep Guardiola wins La Liga, Spain win the World Cup



🇩🇪 2014: Pep wins the Bundesliga, Germany win the World Cup



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2018: Pep wins the Premier League, England crash out of the World Cup after defeats to Tunisia & Panama. Probably. pic.twitter.com/9sOjaz7rfi