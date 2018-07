La divertida apuesta Ibrahimovic y Beckham en la previa del Suecia vs. Inglaterra

Suecia e Inglaterra jugarán este sábado uno de los duelos de cuartos de final del Mundial de Rusia 2018 y en la previa, para darle más emoción al compromiso, Zlatan Ibrahimovic, ex estrella de los escandinavos, y David Beckham, mediático ex capitán de los británicos, hicieron una divertida apuesta.

"Hey David Beckham, si Inglaterra gana, te compraré una cena donde quieras en el mundo, pero si Suecia vence, tendrás que comprarme lo que yo desee de la tienda IKEA. ¿Ok?", propuso el jugador de Los Angeles Galaxy.

Yo @davidbeckham if @England wins I buy you dinner where ever you want in the world, but if Sweden wins you buy me what ever I want from @IKEASverige ok? pic.twitter.com/9z9xx89JjS