La especial anécdota de Cristian Bogado con el héroe de Argentina Marcos Rojo

Cristian Bogado, actual jugador de Audax Italiano, comentó una especial anécdota que tuvo con el seleccionado argentino Marcos Rojo, la cual logró mantener una amistad entre el paraguayo y el defensor de la Albiceleste.

En conversación con el programa "Nexo", de ESPN Chile, el "torito" comentó que: "Con él (Rojo) tengo una historia muy bonita, porque cuando a mi me transfieren a Estudiantes de La Plata con 20 años, él tenía 16, y como yo ya tenía una buena plata me compré una camioneta y le empecé a agarrar cariño, lo pasaba siempre a buscar a su casa".

El ex Colo Colo y Deportes Iquique, señaló también que ha podido tener comunicación con el jugador de Manchester United en la actualidad, donde incluso recibió el agradecimiento del argentino tras el gol de la clasificación de Argentina en el Mundial de Rusia.

"Un día le escribí por Instagram, pensé que no me iba a hacer caso porque ya estaba en Manchester, pero me respondió que nunca se olvida de las personas que le desearon lo mejor en un momento donde él no era nada, incluso me ofreció ir a visitarlo a Inglaterra".

Bogado se convirtió en refuerzo de Audax de cara a la segunda rueda del Campeonato Nacional, junto al ex Universidad Católica, Dario Botinelli.