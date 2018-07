La particular bienvenida de Zlatan Ibrahimovic a Lebron James tras su llegada a Los Lakers

La llegada de Lebron James a Los Angeles Lakers no pasó desapercibida en el mundo del deporte, y este lunes fue el sueco Zlatan Ibrahimovic quien le dio una bienvenida en su más particular estilo a una de las figuras de la NBA.

"Ahora Los Angeles tiene a un dios y un rey", escribió el delantero de Los Angeles Galaxy en sus redes sociales, junto a una foto suya y del ex Cleveland Cavaliers.

- Así fue la bienvenida de Ibrahimovic a Lebron James en su llegada a Los Lakers:

Now LA has a God and a King!

Zlatan welcomes @KingJames pic.twitter.com/4gYooOpURD