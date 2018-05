La primera actividad de Pellegrini en el estadio de West Ham fue ver a los Rolling Stones

Manuel Pellegrini regresó a una de las ligas más importantes del mundo de la mano de West Ham United, y en el mismo día que firmó su contrato se dio un lujo en su nueva casa deportiva.

Y es que el entrenador chileno, en su primera actividad en el Estadio Olímpico de Londres, coliseo que alberga los partidos de los "hammers", disfrutó de una banda ícono de la música inglesa que vuelve con una gira por Reino Unido tras 12 años: los Rolling Stones.

En uno de los asientos con mejores vistas, el criollo disfrutó de la voz de los teloneros Liam Gallagher (ex Oasis), Richard Ashcroft (The Verve) y por supuesto del carismático Mick Jagger el martes por la noche, en el inicio de la gira "No Filter" por Inglaterra, que celebra los 56 años de vida de la agrupación.