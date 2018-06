Las divertidas reacciones de Vladimir Putin en goleada de Rusia sobre Arabia Saudita

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, tuvo divertidas reacciones durante la goleada de su país sobre Arabia Saudita en el partido inaugural de la Copa del Mundo.

El mandatario presenció el encuentro junto al timonel de la FIFA, Gianni Infantino, y al príncipe árabe Mohamed bin Salman, a quien le dio la mano tras el primer tanto de la selección anfitriona.

Watch MBS, Gianni Infantino and Vladimir Putin's reaction after Russian goal. pic.twitter.com/z1cy3tAUqG

Putin reaction after the fifth goal basically sum up the game #WorldCupRussia2018 #RussiavsSaudi @FIFAWorldCup pic.twitter.com/1g8MHKfqGD